” #الغذاء_والدواء” تُحذر من استهلاك الدهون

نصحت هيئة الغذاء والدواء بعدم استهلاك كمية أكثر من احتياج الجسم الموصى بها من الدهون؛ على الرغم من كونها أحد المصادر الغنية بالطاقة.

وأضافت الهيئة أن الدهون هي أحد العناصر الغذائية الرئيسية التي يستخدمها جسم الإنسان للنمو والقيام بالوظائف الحيوية وبناء الخلايا العصبية، بجانب أنها مصدر غني بالطاقة.

وعددت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر فوائد الدهون كمصدر للطاقة ودورها في المساعدة على امتصاص الفيتامينات الذائبة بالدهون مثل (A.D.K.E)، كما تعمل كوسادة لبعض الأعضاء في جسم الإنسان وتضفي نكهة وقوامًا للأطعمة، ومن أنواعها الدهون المشبعة، وغير المشبعة الأحادية والمتعددة والدهون المتحولة.

وأوضحت أن كثرة استهلاك الدهون يرتبط بارتفاع معدلات الأمراض المزمنة والتي تشكل وفياتها قرابة 73% من إجمالي الوفيات بالمملكة، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية للعام 2018.

وحول الكميات الموصى بها، أكدت الهيئة أن منظمة الصحة العالمية تنصح بألا يتجاوز استهلاك الفرد من الدهون المشبعة 10% من مجموع السعرات الحرارية اليومية، وتمثل 30 غرامًا للرجل و20 للمرأة.