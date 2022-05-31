الصراع يحتدم على نجم مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن الوجهة المحتملة للإنجليزي رحيم ستيرلينج، لاعب فريق مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن تبدأ سوق الانتقالات الصيفية بشكل رسمي يوم 9 يونيو، وستنتهي في 31 أغسطس المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل الانجليزية، فإن ريال مدريد وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، وتشيلسي، أبدت اهتمامها بالتعاقد مع ستيرلينج، مشيرة إلى أن أحد هؤلاء الأندية قد يكون الوجهة الأقرب للمهاجم الإنجليزي، حال رحيله عن مانشستر سيتي.

وينتهي عقد ستيرلينج، مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يجعل الانتقالات الصيفية المقبلة آخر فرصة لحصول الستيسنز على مقابل مادي من رحيله؛ إذ إنه سيدخل فترة السماح بالتوقيع المجاني، في شهر يناير المقبل.