فوزي لقجع بعد فوز الوداد بدوري أبطال إفريقيا: انتهى زمن الفساد

قال فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ،إن عهد الفساد في الكرة الإفريقية قد انتهى وأصبح للمغرب كلمته في القارة الأفريقية.

وأضاف لقجع في تصريحات نقلها موقع الشروق الجزائري أن الكرة المغربية كانت تتعرّض للظلم في المنافسات القارية. قبل أن تسترجع المغرب مكانتها بعد تظافر الجهود.

وقال لقجع: «زمن الفساد الكروي في إفريقيا، الذي هيمنت عليه بعض البلدان، وتمكنت بواسطته من الحصول على مجموعة من الألقاب، قد انتهى».

وأضاف: «الظلم كان سائدا في الكرة الأفريقية. ما جعل الفرق المغربية تُقصى في الأدوار التمهيدية، أو في حدود دور الربع نهائي قبل أن تتظافر الجهود ويصبح للمغرب كلمته في إفريقيا».

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، وانتهت بفوز المنافس بهدفين نظيفين.

وسجل هدفي فوز الوداد عن طريق "زهير المترجي" بتسديدة عابرة للقارات سكنت زاوية شباك محمد الشناوي في الدقيقة 15، وسجل زهير هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه بعد خطأ كارثي من دفاع الأهلي في الدقيقة 48 .

وحصد الفريق البيضاوي لقب دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1992 و2017.