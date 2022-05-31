خبير طقس يكشف الخصائص المناخية لشهر يونيو

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عن خصائص شهر يونيو المناخية، لافتا إلى اشتداد الحرارة خصوصا في أثناء النهار.

وأوضح الحصيني عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «غدًا أول يوم من أيام شهر يونيو وخصائصه، الشهر السادس من السنة الميلادية من أشهر فصل الصيف ويوافق هذا العام شهر ذي القعدة، وتشتد فيه حرارة الجو خاصة نهاراً، الحرارة العظمى فيه الشمالية وتبوك وحائل والجوف تتراوح بين 34 إلى 44، والصغرى بين 21 إلى 31 درجة مئوية».

وتابع: «باقي المناطق تتراوح العظمى بين 41 لـ45 والصغرى بين 25 لـ35، المرتفعات الجبلية العظمى تتراوح بين 25 إلى 36 والصغرى بين 13 لـ23، تقل الأمطار ويجف العشب وتختفي الحشرات الربيعية، ويبدأ تلون طلع بواكير النخل، وفيه أطول نهار وأقصر ليلة في النصف الشمالي من الأرض ومنها بلادنا».