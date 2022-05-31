عقوبات مالية على النصر والطائي بفرمان من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراتها بشأن عقوبات الجولة الأخيرة من مباريات الدوري السعودي.

وقررت اللجنة تغريم نادي النصر 56.250 ريالا، عقوبة على رمي جمهوره علبة مياه واحدة تجاه مرمى الأهلي.

ووقع جمهور الطائي في المخالفة ذاتها، بإلقاء 3 علب مياه تجاه مضمار الملعب عقب نهاية مباراة فريقهم أمام الاتحاد، لتقع على النادي عقوبة دفع غرامة مالية قدرها 18.750 ريالاً.

وقررت اللجنة تغريم نادي الرائد 25 ألف ريال، عقوبة على إلقاء جمهوره علبة مياه واحدة على مضمار ملعب مباراتهم أمام الشباب، والتي انتهت بفوز الأخير في الجولة ذاتها.

وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المخالفة تعد الرابعة على نادي النصر، والثالثة على الطائي، والمرة الأولى بالنسبة لنادي الرائد.

كما قررت اللجنة حرمان زياد عبدالرزاق الغضباني، ومحسن أبو بكر البيتي المدربان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عامين، وألزمت كل منهما، بدفع غرامة مالية قدرها 200.000 ريال، بعد ثبوت تقديمه وثيقة مزورة للجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم. .