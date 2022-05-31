«المرئي والمسموع»: ضوابط المحتوى مُلزِمة للسعوديين بالداخل والخارج

قال ناصر الصقير من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إن ضوابط المحتوى مُلزِمة لجميع السعوديين سواء كانوا داخل أو خارج المملكة.

وأضاف الصقير في مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية» أنه يمكن التأكد من أن الشخص المُعلن يحمل ترخيصاً عن طريق الهيئة من خلال وسائل التواصل المتاحة.

وأشار إلى سداد الغرامات عن طريق المنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء)، مناشداً الإعلاميين وغير الإعلاميين الالتزام بضوابط المحتوى والمعايير والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وعن تغريم زائرة عربية بسبب إعلان في المملكة، قال الصقير إن قرار منع التعامل مع المُعلنة في أي وسيلة سعودية «هو قرار يصدر لأول مرة من الهيئة».

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد أعلنت أنه ضمن الرصد المشترك مع وزارة التجارة والجهات المختصة، أصدرت الهيئة غرامة بـ400 ألف ريال على زائرة عربية، كما أصدرت تعميماً بعدم التعامل معها أو الإعلان لديها.

وذكرت أن أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في مخالفة نظام الإعلام المرئي والمسموع، مخالفة نظام مكافحة التدخين، مخالفة نظام التجارة الإلكترونية، ممارسة العمل التجاري دون رخصة، وذلك على منصة «سناب شات».

وأوضحت أنها اتخذت عدة إجراءات بحق المعلنة منها إحالتها والمنشأة التجارية إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، التعميم بمنع التعامل مع المعلنة، غرامة 400 ألف ريال غرامة من لجنة الالتزام بنظام الإعلام المرئي والمسموع.