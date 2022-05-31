بينهم صاحب فيديو أثار جدلاً.. 8 متهمين في قبضة الأمن

أعلن الأمن العام عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، القبض على 8 مواطنين بارتكاب جرائم متنوعة.

وضمت القائمة مواطنا ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على ممرضة بأحد المستشفيات، ومواطنين سرقا قواطع كهربائية ونحاسية من مبان تحت الإنشاء باستخدام مركبة مسروقة وضبط بحوزتهما سلاح ناري.

كما تم ضبط مواطن استخدم مركبته في نقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، والقبض على مواطنين استولى أحدهما على مصوغات ذهبية من أحد المصانع أثناء نقلها وقام الآخر بإيوائه والتستر عليه.

وألقي القبض على مواطنين ظهرا عبر مقطع فيديو و أحدهما يعتدي على امرأة في حي سكني نتيجة خلافات عائلية، وهو مقطع فيديو أثار جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية.