هبوط أسعار الذهب للشهر الثاني على التوالي

هبطت أسعار الذهب حوالي واحد بالمئة، اليوم الثلاثاء، مسجلة ثاني شهر على التوالي من الخسائر مع تعرضها لضغوط من ارتفاع الدولار وتزايد عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس على الرغم من المخاوف حيال زيادة حادة في التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.03 بالمئة إلى 1837.00 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 2115 بتوقيت جرينتش. وينهي الذهب الشهر منخفضا أكثر من ثلاثة بالمئة في أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.93 بالمئة إلى 1840 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.345 بالمئة وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، وهو ما يؤثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.88 في المئة إلى 21.53 دولار، منهية الشهر على خسارة بأكثر من خمسة في المئة.

وارتفع البلاتين 0.60 في المئة إلى 964.87 دولار مسجلا، أول زيادة شهرية في ثلاثة أشهر.

وهبط البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1999.70 دولار منهيا الشهر على خسائر تزيد على 14 بالمئة هي الأكبر منذ نوفمبر.