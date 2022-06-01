بدءاً من اليوم.. إعفاء المواطنين الراغبين في السفر إلى بريطانيا من إجراءات تأشيرة الدخول

الوئام – فريق التحرير:

أعلنت السفارة البريطانية بالمملكة أن قرار السلطات البريطانية، بإعفاء مواطني المملكة من إجراءات تأشيرة الدخول، دخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022.

وكان السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرمبتون، صرح قبل أيام بأنه تم إجراء تحسينات مهمة في نظام الفيزا للزوار والسياح السعوديين، ليتاح لأي مواطن تقديم طلب الفيزا عبر الإنترنت، لافتاً إلى أن النظام بسيط وسريع وغير مكلف وتصل مدة التأشيرة إلى 6 أشهر باستخدام النظام.

وأبانت سفارة المملكة بالمملكة المتحدة أنه يمكن الاكتفاء بحصول المواطنين على إعفاء إلكتروني لدخول المملكة المتحدة.

ومن أجل الحصول على الإعفاء الإلكتروني عبر الخطوات التالية :