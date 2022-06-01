إدراج أسهم سعودية ضمن مؤشر “إم إس سي آي” اليوم

من المقرر دخول نتائج المراجعة السنوية على مؤشر "إم إس سي آي" MSCI التي جرت منتصف الشهر الماضي، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وتأتي أهمية المؤشر، في أن العديد من الصناديق السيادية والتي يتجاوز مجموعة الأموال التي تديرها عدة تريليونات من الدولارات بتتبع مؤشرات MSCI، وتقوم بتخصيص الأموال وفقاً للوزن النسبي لكل سوق، والوزن النسبي للأسهم داخل كل مؤشر فرعي.

وفي المجمل شهدت السوق السعودية، إضافة 12 شركة جديدة إلى مؤشرات MSCI، حيث انضمت 3 شركات إلى المؤشر القياسي، مع حذف شركتين، فيما تم إضافة 9 شركات إلى مؤشر MSCI Small Caps، مع عدم حذف أي منها.