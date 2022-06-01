«الصحة العالمية» تكشف عن الطريقة الوحيدة لاحتواء «جدري القرود»

الوئام- فريق التحرير:

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن الطريقة الوحيدة لاحتواء جدري القرود يكون بتتبع الحالات وعزلها، مؤكدة أنها غير واثقة في هذه المرحلة من احتواء انتشار المرض.

وأوضحت أنه تم رصد وتسجيل أكثر من 200 إصابة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس في أكثر من 20 دولة منذ أوائل الشهر الجاري.

وأكدت المنظمة أنه يمكن احتواء جدري القرود في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض إذا تم اتخاذ إجراءات سريعة، لافتة إلى أنه لا توجد حاجة للتطعيم الشامل في الوقت الحالي.

وأضافت أن لقاح جدري القرود موجود وتمت الموافقة عليه لكنه يحتاج لاختبارات، وأن الأولوية يجب أن تكون لاحتواء المرض في البلدان التي لا يتوطن فيها، مضيفة أن المهم الآن هو تطعيم مخالطي المصابين حيثما كان ذلك متاحا.

كما أعلنت مراكز مكافحة الأمراض، إصابة 247 على الأقل بالمرض في 22 من الولايات المتحدة الأمريكية الـ36 بمعدل وفاة بلغ 3.6%.

في الوقت نفسه سجلت نيجيريا أولى حالات الوفاة بالمرض هذا العام لمريض عمره 40 عاماً كان يعاني من أمراض أخرى وكان يتناول أدوية مثبطة للمناعة، يعاني من مشكلات صحية مزمنة.

وأعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، أنه تأكدت إصابة 21 شخصاً من 66 حالة مشتبهاً بها بالمرض، الذي عادة ما يستشري وبائياً في نيجيريا وأنحاء أخرى من غرب ووسط أفريقيا.

يذكر أن جدري القرود هو مرض فيروسي نادر متوطن في غرب أفريقيا، وانتشر مؤخرًا في أوروبا وأمريكا، مسببًا حالة من الذعر، وتتمثل أهم أعراضه في الحمى والطفح الجلدي والإجهاد.