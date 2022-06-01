طال انتظارها.. «#تويتر» يختبر ميزة جديدة خاصة بالأصدقاء المقربين فقط

الوئام- فريق التحرير:

يعمل “تويتر”، على اختبار خاصية جديدة تدعى “دوائر”، من شأنها منع المستخدمين من الاطلاع على تغريدات معينة؛ حيث تسمح ميزة “دوائر” لجميع مستخدمي “تويتر” بانتقاء مجموعة من الأشخاص لقراءة تغريدات لهم، وهي أقرب إلى ميزة “الأصدقاء المقربين”.

وأوضحت التقارير، أنه بعد اعتماد ميزة “دوائر” بصورة نهائية، ستظهر قائمة جديدة عند البدء في كتابة تغريدة، والتي تحمل خيار مشاركتها لـ”الجميع” أو لـ”دائرة”، وذلك من أجل تحديد مشاهدتها على جمهور محدد.

وتتيح القائمة الواحدة لـ “دوائر” بضم 150 مستخدمًا، سواء من المتابعين أم لا، وسيرى المدرجون في الدائرة ملاحظة نصها هو: “يمكن فقط للأشخاص الموجودين في دائرة “تويتر” الخاصة بفلان مشاهدة هذه التغريدة”، فيما تقوم الدائرة بخصخصة تغريدات معينة، بدلًا من تقييد الوصول إلى الملف الشخصي بالكامل، في حين لن يتمكن الأشخاص في الدائرة من إعادة تغريد أي شيء يتم نشره عليها.