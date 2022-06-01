ارتفاع أسعار #النفط.. و #برنت إلى 117 دولار

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي وتدريجي للنفط الروسي وأنهت الصين إغلاقها بسبب جائحة كورونا في شنغهاي.

وارتفع خام «برنت» تسليم أغسطس 37 سنتًا أو 0.7% إلى 116.97 دولارا للبرميل في الساعة 04:37 بتوقيت جرينتش، فيما ينتهي عقد الشهر المقبل لتسليم يوليو، عند 122.84 دولارًا للبرميل ، بزيادة 1٪.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا أو 0.29 بالمئة إلى 114.99 دولارًا للبرميل.

في السياق ذاته، تجتمع مجموعة «أوبك بلس» غدًا الخميس، مع الحفاظ على الزيادة المتواضعة في الإنتاج والمقرر سلفًا، لشهر يوليو المقبل، بمقدار 432 ألف برميل يوميًّا.