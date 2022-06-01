السعودية تخطط لإنشاء أكبر بناء في العالم في #نيوم

ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر لها، أن السعودية تخطط لبناء أكبر ناطحتي سحاب في العالم في "نيوم"، بارتفاع يصل إلى 500 متر وبامتداد أفقي لعشرات الأميال.

وأضافت المصادر أن الناطحتين ستضمان مساحات سكنية وتجارية ومكتبية، وستمتد من ساحل البحر الأحمر إلى الداخل، معتبرةً ذلك تحولاً من الفكرة التي تم الإعلان عنها العام الماضي والتي تتضمن سلسلة من المباني المرتبطة بسكة حديد فائقة السرعة تحت الأرض.

وقال نظمي النصر الرئيس التنفيذي لـ"نيوم" في مقابلة مع "بلومبرغ"، إن مشروع "ذا لاين" يعتبر فكرة من خارج الصندوق، وما سيتم تقديمه عندما يكون جاهزا سينظر إليه على أنه إنجاز ثوري، رافضاً التعليق على تفاصيل الخطة.

وأوضح النصر أن المباني ستكون على ارتفاعات مختلفة بحيث تتكيف مع المناظر الطبيعية، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد حجم المباني النهائي حسب الاعتبارات الهندسية والتضاريس.