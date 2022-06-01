مكة تسجل أعلى #درجة_حرارة بـ46 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ46 مئوية، فيما تسجل مدينة الباحة أدنى درجة حرارة بـ17 درجة مئوية، وتسجل جازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 95%.

وذكر مركز الأرصاد، عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 46 درجة مئوية، والمدينة المنورة 44، والرياض ووادي الدواسر وسكاكا ورفحا والخرج والعلا والأحساء 42، وعرعر والدوادمي وبريدة 41 مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى، على بعض المدن، فهى كالتالي: الباحة 17 درجة مئوية، وأبها 18، وطريف 21، والطائف 22، ونجران 23، وينبع 24، وحائل 25، والرياض 27، وجدة والدمام وتبوك 27، والمدينة المنورة والدمام وجازان 28، ومكة المكرمة 30 مئوية.