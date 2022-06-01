بـ10 إنجازات كبرى.. #المملكة تتفوق عالمياً في #مكافحة_التبغ

كشف تقرير أصدرته الجمعية الكندية للسرطان، أن المملكة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تطبيق التغليف البسيط على عبوات التبغ والتاسع عالمياً كما جاءت في المركز الأول في حجم الصور التحذيرية في عبوات التبغ على مستوى الشرق الأوسط.

وصنفت المملكة من أفضل الدول في تقديم خدمات المساعدة على الإقلاع بالإضافة لتصنيفها من أفضل الدول فيما يتعلق بالتحذير الصحي وحصولها على شهادة تقدير في ذلك من مدير عام منظمة الصحة العالمية،وتم تصنيفها ايضاً من أوائل الدول عالمياً في تطبيق سياسات مكافحة التبغ ومن أفضلها في برامج مكافحة التبغ بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية.

وجاءت السعودية من أفضل الدول في مجال الحملات الإعلامية لمكافحة التبغ وأيضاً من افضل الدول فيما يتعلق بفرض حظر الإعلان عن التبغ و الترويج له ورعايته.

وتعتبر المملكة من 13 دولة بالعالم اعتمدت تدابير لتنظيم أجهزة النيكوتين الإلكترونية، وهي من اهم الدول التي رفعت معدل الضريبة المطبقة على منتجات التبغ حيث زادت من 68٪إلى 73٪ كما استجابت المملكة لتدابير الوقاية من كورونا بحظر الشيشة في الاماكن العامة كافة.

وتؤكد هذه الإنجازات الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ممثلة باعضاءها من الوزارات والجهات الحكومية. بالإضافة لجهود وبرامج التوعية المقدمة خلال العام الماضي والتى حققت على اثرها المملكة جائزة من منظمة الصحة العالمية عن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التبغ حيث شهدت برامج التوعية والتثقيف حملات مكثفة وندوات وبرامج شملت حملات للتعريف بالعلاج وندوات تثقيفية وعلمية ورسائل نصية لخدمات الإقلاع عن التبغ، وبرامج تثقيفية مخصصة للنساء وأخرى بالتعاون مع وزارتي الإعلام والتعليم وحملات بالتعاون مع المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لما قدمته من جهود في إدراج المواد التوعوية في المناهج الدراسية وإدراج الخدمات الافتراضية في عيادات الإقلاع وتوحيد خطب الجمعة للتوعية باضرار التبغ والتي شملت 2000 جامع بالمملكة.

وبدأت العديد من الوزارات والجهات الحكومية أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في تنظيم فعاليات وطنية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ تحت شعار التبغ يهدد بيئتنا.

وتأتي هذه الفعاليات لتتوج ماحققته المملكة العربية السعودية من إنجازات كبرى على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال مكافحة التبغ فبحسب تقرير أعدته أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ قدمت المملكة اكثر من 10 إنجازات عالمية كبرى بالإضافة لما سبقها من إجراءات وإنجازات والبرامج والمشاريع المتعددة التي نفذت خلال العام الماضي.