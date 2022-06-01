جمعية “بشر” تقيم لقاءً تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الموارد البشرية”

ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة

تقيم الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"، اليوم الأربعاء، اللقاء الشهري الثامن عشر، تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الموارد البشرية"، وذلك ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية.

ويستضيف اللقاء الذي يديره مدير المبادرة، عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء افتراضياً عبر تطبيق "زووم"، الدكتور عبد الرحمن حبيب، وهو متخصص في الذكاء الاصطناعي وتنمية الموارد البشرية، وباحث في المدن الذكية والبيانات المفتوحة.

ويتناول اللقاء، ثلاثة محاور:

نظرة على بعض الأدوات الحديثة في الموارد البشرية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث إنها ترفع من مستوى الأتمتة بقدرتها على محاكاة القدرات البشرية مثل التعرف على الأشياء والأنماط والتقييم وصنع القرارات. على سبيل المثال: الفحص الذكي للسير الذاتية، واستخدام أدوات المحادثة التفاعلية للإجابة عن تساؤلات الموظفين وغيرها. التحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي. على الرغم من أن التقنيات المذكورة ستساهم بالتخلّص من المهام اليدوية الروتينية التي تأخذ معظم ساعات العمل، ليتمكن موظفو الموارد البشرية من استغلال هذا الوقت في المهام الأكثر إنتاجية كتحفيز الموظفين وإثراء الحس الثقافي والإبداعي لديهم. إلا أن هناك تحديات مختلفة تواجه تطبيقها عمليًّا. سنتطرق إلى التغير المتوقع في الوظائف الحالية ثم نعرّج على وظائف المستقبل، وكيف سيمكننا الإعداد لها من خلال استراتيجيات التعلم المستمر.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص الجمعية السعودية للموارد البشرية على تحقيق أهداف رؤية المملكة في زيادة عدد المتطوعين؛ حيث يتم تسجيل هذا النشاط ضمن مبادرة التطوع، ويحصل المشارك على شهادة بذلك، وتُدرج في سجله التطوعي.