“غُبارية” كثيفة بمسار غير اعتيادي الخميس

تشير مُخرجات النماذج العددية للأرصاد إلى تمركز مُنخفض جوي حراري سطحي بقيم ضغط مُتدنية في شمال المملكة وصولاً إلى شرق ووسط الأراضي السورية يوم الخميس، يدفع برياح جنوبية إلى جنوبية شرقية حارة وجافة للغاية، تصل سرعتها إلى ما يزيد على 50كم/ساعة وتكون مصحوبة بهبات شديدة تتجاوز حاجز الـ 80 كم/ساعة، خاصة على شمال السعودية وشرق الأردن يوم الخميس.

وعلى أثر هبوب الرياح القوية وجفاف التربة وتفككها يُتوقع أن تتشكل موجة غُبارية كثيفة للغاية في شمال شرق السعودية، تحديداً منطقة الجوف، اعتباراً من ساعات الصباح المُتأخرة وخلال ساعات الظهيرة من يوم الخميس.

وبحسب طقس العرب تترافق الموجة الغُبارية الكثيفة بحدوث تدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية؛ قد يصل إلى حد الانعدام، لذا على السائقين على الطرقات التي تشهد كثافة في الغُبار تخفيف السرعة وأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الأجواء المُغبرة، كما يُنصح مرضى الجهاز التنفسي والعيون بإغلاق النوافذ وتجنب الخروج من المنزل.