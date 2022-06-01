” #الصحة”: 1.2 مليون شخص يتوفون سنويا بسبب #التدخين_السلبي داخل المنشآت

أكدت وزارة الصحة السعودية أن 1.2 مليون شخص يتوفون سنوياً بسبب التدخين السلبي داخل المنشآت.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بتويتر تحت عنوان التبغ يهدد بيئتنا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين، إن هناك عديداً من الأرقام التي تهدد الحياة والبيئة حول آفة التدخين.

ويحتفل العالم في الـ 31 من شهر مايو من كل عام باليوم العالمي لمكافحة التدخين، وهو مناسبة عالمية أقرتها الدول الأعضاء في منظمة الصحة في 1987.

ويستهدف الاحتفال بيوم مكافحة التدخين لفت أنظار العالم نحو الآثار السلبية والضارة للتبغ والتدخين وآثاره السيئة في الصحة العامة وتذكير الشعوب بالمخاطر التي يسببها التدخين سواء على حياة الأفراد أو على النواحي الاقتصادية للأسر والمجتمعات معاً.