سقوط قطعة “خرسانية” من جسر “قطار الرياض” على مركبة بطريق الملك عبد الله (فيديو)

نشرت مغردة بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر تحطم سقف مركبة جراء سقوط قطعة خرسانية "إسمنتية" من جسر قطار الرياض .

وكتبت المغردة، عبر حسابها: “ليلة البارحة تسقط قطعة إسمنتية من جسر القطار المعلق فوق طريق الملك عبدالله لتخترق سيارة عائلة أختي وتتسبب بإصابات بليغة لها وعاملتها وابنها الوحيد وتنجو من موت محقق من المسؤول عن تلك الفاجعة”.

ورصد الفيديو، تحطم سيارة بعد سقوط قطعة خرسانية من جسر قطار الرياض على طريق الملك عبدالله، ما أدى إلى إصابة قائد المركبة والأشخاص الذين كانوا برفقته بإصابات بالغة، إضافة إلى أضرار مادية، فيما تهشم زجاج السيارة جراء سقوط القطعة الخرسانية عليه.

يذكر أن مشروع قطار الرياض تعرض للتأخير أكثر من مرة بسبب تداخل الجهات وأطراف العمل، بحسب ما أعلن رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير الرياض السابق.

شاهد الفيديو هنا: