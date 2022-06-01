صراع بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان على ساديو ماني

انضم ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، لسباق الحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي هذا الصيف.

الدولي السنغالي اسمه ارتبط بقوة بالانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف، بعدما ألمح برحيله عن الريدز بعد نهائي دوري الأبطال.

لكن صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية، أشارت أن الريال وسان جيرمان سينضمان لصراع الحصول على صاحب الـ 30 عامًا مع بايرن.

وأضافت الصحيفة، أن بايرن واثق من ضم ماني هذا الصيف حيث يتبقى الاتفاق مع إدارة الريدز على سعر انتقاله.

وأفادت تقارير صحفية أن اللاعب وإدارة ليفربول فشلوا في الوصول لاتفاق لتمديد العقد الذي ينتهي صيف 2023.