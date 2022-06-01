مدرب فرنسا يغادر معسكر الديوك بسبب وفاة والدته

فجع الموت، ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، اليوم الثلاثاء، بوفاة والده، وذلك حسب بيان من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وقال نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: "ببالغ الحزن سمعت بوفاة والد ديديه هذا الصباح.. ذهب ديديه للانضمام إلى أقاربه، وأؤكد له صداقتي ودعمي في هذه المحنة".

وأضاف الاتحاد في بيانه بأن مساعد ديشامب، جاي ستيفان هو من قاد تدريبات منتخب فرنسا اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الفرنسي، يوم الجمعة، نظيره منتخب الدنمارك في ستاد دو فرانس، وهي أولى مبارياته الأربع في دوري الأمم الأوروبية في 11 يومًا، على أن يلعب مباراتين ضد منتخب كرواتيا ومباراة واحدة ضد النمسا.