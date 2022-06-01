الموعد والقنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والأرجنتين في كأس فيناليسيما

نستعرض لكم فى هذا التقرير موعد مباراة إيطاليا والأرجنتين في كأس فيناليسيما والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم مباراة القمة النارية بين منتخب إيطاليا بطل كأس الأمم الأوروبية ومنتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا فى كأس فيناليسميا، وهى الكأس والتي تجمع بطلي القارتين في يورو 2020 وكوبا أمريكا

تنطلق مباراة الأرجنتين وإيطاليا على ملعب ويمبلي بلندن، مساء اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة9:45 بتوقيت مكة المكرمة

تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية المشفرة، مباراة إيطاليا والأرجنتين عبر قناة beIN Sports 2 Premium

قررت شبكة بي ان سبورتس اسناد مهمة التعليق على مباراة الأرجنتين وإيطاليا للمعلق التونسي عصام الشوالي