شاكيرا تضبط جيرارد بيكيه يخونها.. تفاصيل مثيرة

كشفت بعض التقارير الإخبارية تطورات خطيرة في أزمة بين جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة وزوجته شاكيرا، خلال الساعات الأخيرة والتي تعتبر حديث الساعة في الصحف الإسبانية.

وأوضحت شبكة EL Periodico الإسبانية، أن جيرارد بيكيه لديه أزمة مع زوجته المغنية شاكيرا؛ بسبب أنها عثرت عليه يخونها، والذي سبب له مشكلة كبيرة مع شاكيرا مؤخرًا، ويحاول الطرفان إخفاء الأمر عن وسائل الإعلام.

وانفردت صحيفة EL Periodico الكتالونية بتفاصيل الأزمة بين جيرارد بيكيه وشاكيرا، والتي تؤثر حاليًا، حسب التقرير، على حالة بيكيه النفسية بعد نهاية الموسم مع برشلونة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن مزيد من التطورات في أزمة خيانة نجم الفريق الكتالوني لشاكيرا خلال الأيام القادمة.