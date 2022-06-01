“ساعد” تقيم حفلا تثقيفيا بمناسبة اليوم العالمي لمرض التصلب العصبي

اقامت جمعيه ساعد الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد بالرياض حفلها التثقيفي الرسمي يوم امس ٣٠ مايو بمناسبة اليوم العالمي لمرض التصلب العصبي المتعدد بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

وكان برعاية سعادة الاستاذ الدكتور عبدالله الفوزان الامين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وبرعاية سعادة الدكتور صالح بن عبدالله التميمي الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الاول وسعادة مدير عام الشوون الصحيه بالرياض الدكتور حسن الشهراني حيث كان برنامج الحفل عبارة عن معرض يخص جميع العيادات الطبية المتعلقه مباشرة بتشخيص مرض التصلب العصبي المتعدد بالشراكة مع مدينه الملك سعود الطبيه والادارة التنفيذيه للتميز بصحه المجتمع بتجمع الرياض الصحي الاول وبرنامج حفل طبي وثقافي مع اهم اطباء التصلب العصبي المتعدد المتخصصين من مدينة الملك عبدالعزيز للشؤون الصحيه ومدينه الملك فهد الطبيه ومستشفى الملك عبدالله الجامعي ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث ومدينه الملك سعود الطبية وقصصه نجاح من اصدقاء التصلب وعرض خطة الجمعيه الاستراتيجيه لعام ٢٠٣٣ وبمشاركه الجمعيه السعودية للفن التشكيلي لاهميتها بالعلاج بالفن وورش عمل بعنوان الاجابية والتعايش والدعم النفسي. ومناقشات طبية بين الاطباء ومرضى التصلب وعرض برامج الجمعيه برنامج الممارسين الصحيه وبرنامج مجموعات الدعم والبرنامج التثقيفي والملتقى الطبي

