فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية قطر

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، وذلك على هامش الدورة 152 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، في الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق المزيد من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

وتطرق الجانبان، إلى فرص تعزيز التنسيق الثنائي بمختلف المجالات، لاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم كل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.