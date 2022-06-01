ماركا: هل ينضم محمد صلاح إلى نيوكاسل يونايتد

كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قد ينضم إلى نادي نيوكاسل يونايتد بعد نهاية عقده مع الريدز في صيف 2023.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن محمد صلاح قد يُحقق حلمه باللعب لـ نيوكاسل يونايتد، في 2023، مشيرة إلى أن نجم ليفربول كان قد صرح في عام 2011 حينما كان لاعبا في صفوف المقاولون المصري قبل خوض تجربة الاحتراف بأنه يأمل الانضمام إلى نيوكاسل.

وطرح الصيحفة تساؤلا، :"كيف يُمكن أن يتحقق أخيرًا حلم صلاح في 2011 باللعب لـ نيوكاسل".

وأضافت ماركا أن نيوكاسل الآن بعد أن أصبح مملوكًا للملكة العربية السعودية، قد يكون وجهة جيدة لمحمد صلاح.