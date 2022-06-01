أرمينيا تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية أرمينيا أرارات ميرزويان.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما عبر وزير خارجية جمهورية أرمينيا عن دعم بلاده لاستضافة المملكة لمعرض إكسبو الدولي 2030.

من جهته، قدم الوزير الجبير للوزير ميرزويان شكر المملكة لجمهورية أرمينيا على دعم ملف الاستضافة.