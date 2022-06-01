الأرجنتين يهزم إيطاليا بثلاثية في فيناليسيما

توج منتخب الأرجنتين بلقب نهائي كاس أوروبا وأمريكا الجنوبيه "فيناليسيما"، عقب فوزه على نظيره الإيطالي، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، الأربعاء، على ملعب "ويمبلي".

افتتح لاوتارو مارتينيز، التسجيل للتانجو في الدقيقة 28، وسجل أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، وفي الثواني الأخيرة من المباراة سجل باولو ديبالا الهدف الثالث لراقي التانجو.

وشهدت المباراة تكريم جورجيو كيلليني، قائد المنتخب الإيطالي، حيث خاض مباراته الأخيرة بقميص الأزوري عقب مسيرة حافلة بالإنجازات.

وبتلك النتيجة يجمع المنتخب الأرجنتيني بين لقبي كوبا أمريكا وفيناليسيما، بينما أكتفى المنتخب الإيطالي بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو" فقط.