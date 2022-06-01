زيلينسكي: أوكرانيا تخسر من 60 إلى 100 جندي يومياً

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة نشرت الأربعاء أنّ ما بين 60 إلى 100 جندي أوكراني يُقتلون يومياً في ساحة المعركة بينما يصاب نحو 500 آخرين بجروح.

وقال زيلينسكي لموقع نيوزماكس الأمريكي: "الوضع في الشرق صعب للغاية".

وأضاف الزعيم البالغ 44 عاماً للموقع من خلال مترجم: "نخسر من 60 إلى 100 جندي يومياً، يسقطون في المعارك، ويصاب نحو 500 شخص".

ويأتي هذا المستوى المرتفع من الخسائر البشرية في الوقت الذي تحاول فيه القوات الأوكرانية منع القوات الروسية من السيطرة الكاملة على منطقة لوجانسك في شرق البلاد.

وأشارت تقارير الى أن القوات الروسية على وشك السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك، بعد حصار طويل اشتمل على قصف مدفعي وجوي مكثّف.

وأكّد زيلينسكي في المقابلة: "نحن نحافظ على خطوطنا الدفاعية" في الشرق.

وتفيد مؤشّرات من ساحة المعركة إلى أنّ القوات الروسية أيضاً تتكبّد خسائر فادحة.

وقدّرت الحكومة الأوكرانية الأسبوع الماضي أنّ الروس فقدوا أكثر من 30 ألف جندي منذ بدء غزوهم في 24 فبراير.