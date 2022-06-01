أخبار دوليّة

‏الرئيس التونسي يعفي 57 قاضيا من مناصبهم بسبب الفساد

الوئام-متابعات
2 يونيو 2022 · < 1 minute

‏قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد إعفاء 57 قاضيا من مناصبهم بعد اتهامهم بالفساد.