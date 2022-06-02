«الغذاء والدواء» تكشف مدى دقة نتائج جهاز فحص الخضروات والفاكهة

الوئام – فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن جهاز فحص الخضراوات والفاكهة، يحتاج إلى معايرة مستمرة، ولا يِؤخذ بالنتيجة في تحليل المواد الغذائية.

وأشارت الهيئة في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع "تويتر"، إلى أنه من الممكن وجود بقايا نترات على الجزء الذي يدخل بالعينة، وبالتالي حساب كمية نترات إضافية على الكمية الموجودة في العينة.