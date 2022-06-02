مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح على مستشفى بولاية أوكلاهوما الأمريكية #عاجل

الوئام- وكالات:

أعلنت السلطات الأمريكية بولاية أوكلاهوما، أن 5 أشخاص قتلوا، بسبب إطلاق نار في مبنى ناتالي بمستشفى "سانت فرانسيس" في مدينة تولسا.

ووفق تقرير لشبكة "أيه بي سي نيوز"، فإن الشرطة الأمريكية أوضحت أن من بين القتلى مطلق النار، فيما أصيب عدة أشخاص آخرين.

ولفت ريشتارد مولينبرغ، من شرطة تولسا إلى أنهم تلقوا مكالمة حول شخص يحمل سلاحا ناريا يسير بالقرب من مكتب طبي، الأربعاء، وبعدها تحول الأمر إلى حالة إطلاق نار نشطة.

وأبان أنه عندما دخلت الشرطة المبنى وجدوا عدة أشخاص مصابين بطلقات نارية.

وذكر مولينبرغ لـ"إيه بي سي نيوز"، أنه بعض الأشخاص أصيبوا بالرصاص، ونعتقد أن مطلق النار من بينهم، لأنه كان يحمل بندقية طويلة ومسدسا.