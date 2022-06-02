6 إسعافات أولية للتعامل مع نوبة الصرع

قالت مدينة الملك فهد الطبية ، إن هناك عدة إسعافات أولية للتعامل مع الشخص المصاب بنوبة صرع، منها، وضع مخدة أو شيء لين تحت الرأس، مع لف جسد المصاب بلطف وعلى جانب واحد، وفك الأحزمة والأزرار الضاغطة على العنق حتى لا تعيق التنفس.

وشددت المدينة الطبية على أهمية عدم منع الحركات العضلية حتى وإن كانت عنيفة، وإبعاد الأشياء التي قد تصطدم به، بالإضافة إلى الذهاب بالمريض لمركز الطوارئ حال استمرار النوبة لأكثر من 5 دقائق.

وأكدت أن 80% من حالات الصرع يمكن السيطرة عليها بالأدوية وأحيانًا بالتدخل الجراحي، كما تغلب بعض الأطفال عليه مع نموهم وتقدمهم في العمر بالالتزام بالعلاج وتنظيم النوم، محذرة من أن توقف العلاج دون استشارة الطبيب قد يعرض المصاب لنوبات أشد صعوبة.