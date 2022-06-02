خبير طقس: أجواء حارة على المملكة.. وأمطار وبرد على المرتفعات

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة على معظم مناطق المملكة اليوم الخميس، إضافة إلى فرصة لهطول الأمطار على المرتفعات الجنوبية.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه حسب المراصد، متوقع اليوم، أجواء من حارة إلى حارة جدًا على معظم مناطق المملكة، إضافة إلى الخليج.

وأضاف الحصيني، أنه متوقع رياح من متوسطة لشبه قوية، على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية والجنوبية، إضافة إلى دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

وأشار الحصيني إلى هطول أمطار وبرد، من خفيفة لمتوسطة، على أجزاء من مرتفعات مناطق الباحة وعسير وجازان، إضافة إلى اليمن.