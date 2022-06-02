“أمانة جدة” تعلن بدء الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء بالمرحلة الأولى

الوئام –فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة موعد البدء في الالتزام بتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسية في مرحلتها الأولى.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أن نهاية المهلة بالالتزام بالتسوير بدءًا من تاريخ 1يوليو المقبل.

وأبانت أن المرحلة الأولي تشمل: ( طريق الملك عبد العزيز+ الأندلس – طريق الأمير ماجد بن عبد العزيز- طريق الأمير محمد بن عبد العزيز- طريق الملك فهد بن عبد العزيز- طريق المدينة المنورة- شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز- شارع السلام- شارع صاري- شارع فلسطين- شارع حراء)