كورونا حول العالم.. إجمالي الإصابات 530.7 مليون وإعطاء 11.53 مليار جرعة لقاح

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 530.7 مليون حالة حتى صباح اليوم الخميس.

وتضمنت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 530 مليونا و723 ألف حالة، مقابل 530 مليونا و78 ألف حالة في نفس هذا الوقت يوم أمس.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و294 ألف وفاة.

كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى توزيعها حول العالم إلى 11 مليارا و536 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.