الأسهم_السعودية تتراجع 100 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية خلال تداولات جلسة اليوم الخميس مع هبوط أسهم البنوك والطاقة، حيث تراجع المؤشر العام 114 نقطة ليصل إلى 12650 نقطة.

ويأتي تراجع المؤشر العام مع انخفاض سهم أرامكو السعودية 1.1 في المائة، بالإضافة إلى هبوط سهم مصرف الراجحي ومعادن بنحو 1.6 و3.9 في المائة.

وتراجعت غالبية القطاعات، في حين تصدر قطاع التأمين المكاسب بعدما صعد 2.5 في المائة، بدعم من ارتفاع أسهم التعاونية وتكافل الراجحي بنحو 4.5 في المائة لكل منهما.

وياتي تفاعل قطاع التأمين تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء، بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.

وبين وزير الصحة اليوم، أن القرار يضع الأسس النظامية لتنفيذ إستراتيجية التحول بالوزارة، والتي ستتم في مراحل متتابعة السنوات القادمة.

وحول حركة بقية الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 82 شركة، بينما تراجعت أسهم 114 شركة في حين لازالت أسهم 16 شركة على استقرار .