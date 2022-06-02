بعد صدور الموافقة الكريمة بتأسيسها..  تعرّف على أهداف ومهام “شركة الصحة القابضة”

الوئام- فريق التحرير:

صدرت الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.

والهدف من تأسيس الشركة القابضة ، هو جعل وزارة الصحة الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتتولى التجمعات الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة وفقاً لنموذج الرعاية الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة.

والعمل على رفع مستوى الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة للمستفيدين عبر برامج تطوير الرعاية الصحية الأولية كبرنامج طبيب لكل أسرة وبرامج رعاية الأمراض المزمنة.

وكذلك تطوير خدمات الرعاية المتخصصة، وتطوير خدمات الرعاية الحرجة لضمان سرعة التعامل مع الجلطات القلبية والدماغية والإصابات، والتوسع في برامج الصحة الرقمية وخدمات الرعاية الطبية الافتراضية.

وأكدت "الشركة القابضة " أن العاملون والموظفون التابعون لوزارة الصحة سيتم نقلهم إلى شركة الصحة القابضة أو اي من شركاتها التابعة.

وأوضحت الشركة القابضة أنه لن يتم الاستغناء عن منسوبي وزارة الصحة لكون الموظفون الحاليون هم أهم مكونات وروافد مشروع التحول الصحي.

وأشارت إلى أنه لن يكون هناك أي إلزام لموظفي الخدمة المدنية بالانتقال إلى نظام توظيف جديد سواء كان نظام تشغيل ذاتي أو غيره، وسيتم تأهيل وتدريب الموظفين الحاليين من أجل مواكبة التطور في المجال الصحي.