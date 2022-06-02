إجراء الاختبارات الوطنية في 3 صفوف دراسية الأحد المقبل

أكدت وزارة التعليم على كافة الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة بأهمية تطبيق الاختبارات الوطنية في كافة مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة للبنين والبنات وذلك اعتباراً من يوم (الأحد) القادم، والتي ستستمر 8 أيام.

وخصصت الاختبارات لطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط والصف السادس الابتدائي والصف الثالث الابتدائي.

وبينت الوزارة أن هذه الاختبارات تأتي انطلاقاً من الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين الوزارة وهيئة تقويم التعليم والتدريب، لتحقيق الأهداف الوطنية وفي مقدمتها مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج رؤية 2030).