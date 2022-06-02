بعد تأسيسها.. «الصحة القابضة» تكشف مصير موظفي ومنسوبي الوزارة

الوئام – فريق التحرير:

أجابت "شركة الصحة القابضة " على العديد من التساؤلات بشأن مصير العاملين بوزارة الصحة بعد صدور الموافقة الكريمة بتأسيسها.

و أكدت "الشركة" أن العاملون والموظفون التابعون لوزارة الصحة سيتم نقلهم إلى شركة الصحة القابضة أو اي من شركاتها التابعة.

وأوضحت الشركة القابضة أنه لن يتم الاستغناء عن منسوبي وزارة الصحة لكون الموظفون الحاليون هم أهم مكونات وروافد مشروع التحول الصحي.

وأشارت إلى أنه لن يكون هناك أي إلزام لموظفي الخدمة المدنية بالانتقال إلى نظام توظيف جديد سواء كان نظام تشغيل ذاتي أو غيره، وسيتم تأهيل وتدريب الموظفين الحاليين من أجل مواكبة التطور في المجال الصحي.