الأمن السيبراني يُصدر تحذيراً عالي الخطورة حول تحديث Microsoft

أصدر المركز الوطني الإرشاد للأمن السيبراني اليوم الخميس ، تنبيه أمني عال الخطورة ، لوجود ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتحديثات تقنية لتحديثات Microsoft.

وأضاف المركز أن ميكروسوفت أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عدة ثغرات في المنتج التالي:

Microsoft Edge (Chromium-based)

التهديدات:

يمكن للمهاجم استغلال الثغرة من خلال تنفيذ التالي:

ترقية ورفع الصلاحيات

هجمة انتحال الشخصية

الاجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث المنتج المتأثر، حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذه التحديثات:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us