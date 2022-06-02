الأمن السيبراني يُصدر تحذيراً عالي الخطورة حول تحديث Microsoft

أصدر المركز الوطني الإرشاد للأمن السيبراني اليوم الخميس ، تنبيه أمني عال الخطورة ، لوجود ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتحديثات تقنية لتحديثات Microsoft.
وأضاف المركز أن ميكروسوفت أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عدة ثغرات في المنتج التالي:
Microsoft Edge (Chromium-based)
التهديدات:
يمكن للمهاجم استغلال الثغرة من خلال تنفيذ التالي:
ترقية ورفع الصلاحيات
هجمة انتحال الشخصية
الاجراءات الوقائية:
يوصي المركز بتحديث المنتج المتأثر، حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذه التحديثات:
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us