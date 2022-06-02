الولايات المتحدة تُعلن تعرض مستشفى أطفال للقرصنة من إيران

الوئام- وكالات:

أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي"، كريستوفر راي، أمس الأربعاء، أن قراصنة مدعومين من الحكومة الإيرانية حاولوا استهداف مستشفى للأطفال في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنهم تراجعوا عن خطتهم بمجرد أن علم الأميركيون بالأمر.

وقال راي، في خطاب ألقاه في "بوسطن كوليدج" حول التهديدات الإلكترونية: "في صيف 2021، حاول قراصنة ترعاهم الحكومة الإيرانية تنفيذ واحدة من أبغض الهجمات الإلكترونية التي رأيتها على الإطلاق.. عندما حاولوا استهداف بوسطن تشلدرنز هوسبيتل".

وأوضح أن السلطات الأميركية تلقت بلاغاً من شريك استخباراتي يفيد بأن المستشفى على وشك التعرض لهجوم.

وأضاف: "سارعت فرقة سايبر سكواد من مكتبنا في بوسطن إلى تحذير المستشفى. على الفور، تمكنا من مساعدته على تحديد التهديد ثم خفضه".

ولم يقدم راي تفاصيل حول أي فرع من الحكومة الإيرانية يقف وراء التهديد، ولم يذكر كيف كان الهجوم سيؤثر على المستشفى لو نفذ.

وقال إن الهجوم إلكتروني، الذي وصفه بـ"المشين"، عرّض للخطر الخدمات المقدمة للمرضى في هذا المستشفى المشهور.