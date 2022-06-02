اليمن تتهم #إيران بمحاولة إغراق أراضيها بالمخدرات

اتهمت الحكومة اليمنية، النظام الإيراني بتعمد محاولة إغراق الأراضي اليمنية بالمخدرات ضمن استراتيجيته للفتك باليمنيين، والعبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان السلطات الأمنية في محافظة المهرة، شرقي البلاد، عن إحباطها محاولة بحارة إيرانيين تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة الخطيرة إلى اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن النظام الإيراني لم يكتف بتهريب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرات والأسلحة والذخائر وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة لميليشيا الحوثي لقتل اليمنيين.