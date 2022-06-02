قرار تاريخي.. الاتحاد السعودي يحدد 30 يونيو لبدء لجنة اللعب المالي العادل

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد بدء عمل اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل، وذلك تزامنًا مع السنة المالية للأندية الرياضية وإصدار القوائم المالية الموافق 30 يونيو المقبل.

وأكد الاتحاد السعودي عبر حسابه على تويتر أن انطلاق عمل اللجنة يأتي بعد أن عقدت عددًا من الاجتماعات وورش العمل بهدف وضع آلية العمل واللوائح والخط الزمني للمشروع، مشيرا إلى أنه أقر في اجتماعه بتاريخ 28 نوفمبر 2021 إنشاء اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل، التي تهدف في المرحلة الأولى من عملها، إلى إعداد اللوائح والتنظيمات لضمان ضبط كفاءة الإنفاق والمساهمة في الاستقرار المالي وإيجاد الاستدامة المالية بما يحقق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات وذلك من خلال العمل المشترك مع لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة.