مفاجأة.. برشلونة ممنوع من قيد الصفقات الجديدة

يواجه نادي برشلونة الإسباني أزمة جديدة بشأن إبرام أي صفقات جديدة، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد 2022-2023.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية، في تقريرها الصادر صباح اليوم الخميس، فإن نادي برشلونة لن يتمكّن من إبرام أي صفقات جديدة قبل منتصف شهر يونيو الحالي على أقل تقدير.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الوضع المالي لبرشلونة يمنع النادي من إبرام أي صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة لن يستطيع تفعيل جميع الملفات المعلقة بالتعاقدات الجديدة، إلا بعد يوم 16 يونيو الجاري.

وأكدت صحيفة "آس"، أن نادي برشلونة سيتوجب عليه انتظار تصديق الشركاء في جمعية عمومية استثنائية من أجل تفعيل اثنتين من المصادر المالية الثلاثة التي يتعين على برشلونة القيام بها.

وفسرت صحيفة "آس" الإسبانية، المصادر الثلاثة المالية لنادي برشلونة، وذلك على النحو التالي:

1- زيادة الإيرادات

2- الحصول على 25٪ من حقوق البث التلفزيوني، والتي يمكن أن تجلب للنادي حوالي 540 مليون يورو

3- بيع 49.9٪ من حقوق التسويق لمنتجات النادي في متاجره الخاصة.

وأفادت الصحيفة، أنه كان من المقرر أن يجتمع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، من أجل مناقشة الأولويات المتمثلة في بناء أسس النادي الكتالوني الجديد.