التعليم تعلن مواعيد الاختبارات الشفوية والتحريرية للفصل الدراسي الثالث

أعلنت وزارة التعليم اليوم مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي ١٤٤٣ الشفوية والتحريرية.

وأكدت الوزارة في تعميم لها أن اختبــارات المـواد العمليـة، والشـفهية ومـواد التقـويم التكـويني ابتـداء مـن يـوم

الأحد ١٤٤٣/١١/٢٠هـ ، على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.

وتكـون الاختبارات التحريريـة حـضـوريا لجميـع المراحـل الدراسية ابتـداء مـن يـوم الأحـد ١٤٤٣/١١/٢٧هـ ، وحتـى يـوم الخميس ١٤٤٣/١٢/١هـ ، مـع تنفيـذ ومتابعـة أعمـال الاختبــارات ورصـد الـدرجات وتدقيقها لجميـع الصفوف والمراحـل الدراسية واستخراج النتائج وكشـوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس ١٤٤٣/١٢/١هـ.

وتضمن التعميم: "تكون اختبارات الدور الثاني للمتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية ابتداء من يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ وحتى يوم الخميس ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ

و ينفذ اختبار الدور الثاني للطلبة المنتقلين والمرحلين مع عودة الهيئة الإدارية على أن تتم عمليات التصحيح والرصد في الأسبوع الأول من عودة المعلمين للعام الدراسي ١٤٤٤ه".