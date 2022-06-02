طفل حادث «سقوط خرسانة على طريق الملك عبدالله» ينجو من موت محقق

كشفت تركية الأسمري تفاصيل الحادث الذي تعرضه له أختها المتمثل في سقوط كتلة خرسانية على سيارتها أثناء وجودها فيها مع طفلها وأسرتها، على طريق الملك عبدالله السريع، تحت النفق المقابل لمعرض الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وأوضحت الأسمري في مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية": "وقع الحادث بشكل مفاجئ ولحظي، كأنه انفجار لا أحد يعلم مصدره وتوقفت أختي في الحال".

وقالت: "الحمد لله الخرسانة سقطت من أعلى ارتفاع في الجسر المعلق للقطار، وكان الاصطدام عنيفاً، ولم تسقط على أعلى السيارة وإلا لكانت المصيبة أكبر".

وأشارت إلى أن أختها وزوجها بقيا في السيارة في حالة ذهول من الموقف ولم يتمكنا من الحركة، موضحة أن المارة لم يقبلوا على المساعدة لعدم إدراكهم ما حدث.

وتابعت: "من لطف الله ورحمته أن ابن أختي كان في الخلف في المقعد المخصص له وعمره سنتان وأربعة شهور وأختي أخذته في حضنها لأنه كان يبكي، لأنه كان ينزف من الرأس واليد، لكن بعد الفحوصات عليه اتضح أنها سطحية بسبب الزجاج وسقوطه أمام السيارة".

وزادت: "استطاعت أختي أن تحمي ولدها بيدها، وجرحت الخرسانة يدها وكان الجرح عميقًا، وجرح في الركبة، والعاملة كانت إصاباتها بليغة جدًا من الخرسانة، إذ تعرضت لكسور مضاعفة”.

وانتشر مقطع فيديو لسقوط كتلة خرسانية على إحدى السيارات على طريق الملك عبدالله، أظهرت تهشم زجاج السيارة، ووجود آثار للدماء على المقعد الخلفي.