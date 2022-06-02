الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بإعلان تمديد الهدنة في اليمن

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، بإعلان تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن التوصل إلى هدنة الأولى لمدة شهرين، والآن تجديدها لشهرين إضافيين، زخم إيجابي وأخبار جيدة لشعب اليمن، مؤكداً أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ سيواصل جهوده لترسيخ المكاسب التي نشهدها بالفعل.

وأشار دوجاريك إلى أن هذه الهدنة تسمح للعاملين في المجال الإنساني بوصول أكثر لأشخاص ما كان يتسنى لهم الوصول إليهم.