زيادة إصابات جدري القرود في فرنسا إلى 33

قالت السلطات الصحية اليوم الخميس إن عدد الإصابات المؤكدة بجدرى القردة في فرنسا زاد إلى 33 ارتفاعا من 17 في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت هيئة الصحة في سانتي بوبليك فرانس إنه كانت هناك 33 حالة مسجلة حتى أول يونيو حزيران، منها 24 في منطقة باريس/إيل دو فرانس، بزيادة عن الحالات المؤكدة حتى 30 مايو التي بلغ عددها 17.

ويسبب فيروس جدري القردة أعراضا من بينها الحمى والأوجاع والطفح الجلدي ذي الشكل المميز. وطبقا لمنظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 550 إصابة مؤكدة بجدرى القردة في 30 دولة على الأقل، خارج أفريقيا التي يتوطن بها