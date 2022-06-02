أخبار دوليّة

زيادة إصابات جدري القرود في فرنسا إلى 33

الوئام-متابعات
2 يونيو 2022 · < 1 minute

قالت السلطات الصحية اليوم الخميس إن عدد الإصابات المؤكدة بجدرى القردة في فرنسا زاد إلى 33 ارتفاعا من 17 في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت هيئة الصحة في سانتي بوبليك فرانس إنه كانت هناك 33 حالة مسجلة حتى أول يونيو حزيران، منها 24 في منطقة باريس/إيل دو فرانس، بزيادة عن الحالات المؤكدة حتى 30 مايو التي بلغ عددها 17.

ويسبب فيروس جدري القردة أعراضا من بينها الحمى والأوجاع والطفح الجلدي ذي الشكل المميز. وطبقا لمنظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 550 إصابة مؤكدة بجدرى القردة في 30 دولة على الأقل، خارج أفريقيا التي يتوطن بها